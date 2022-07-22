Названы пять самых популярных в России смартфонов

Сотовые операторы назвали топ-5 смартфонов, которыми пользуются россияне. Наиболее популярными оказались гаджеты Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei и realme. Об этом свидетельствуют данные «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota, с которыми ознакомились «Известия».

По итогам первого полугодия среди брендов смартфонов лидирует Samsung — их доля среди всех используемых устройств в стране составляет 28,2%, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Мегафона». По данным компании, показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

«Популярность смартфонов Samsung среди россиян базируется на доверии к бренду: это единственный производитель, который дожил со времен «полифонических» кнопочных телефонов до современной эпохи и при этом продолжает выпускать смартфоны во всех ценовых сегментах», — объяснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

На втором месте находится компания Xiaomi — доля смартфонов этого бренда в рейтинге использования в первом полугодии составляет 23,2%, продолжили в «Мегафоне».

А вот бренд, взявший бронзу, в этом году поменялся. Из топ-3 выпала компания Huawei, а ее место заняла Apple.

Насчет снижения популярности Huawei аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил: смартфоны бренда практически исчезли с рынка из-за санкций США, введенных в 2019 году. Из-за рестрикций корпорация Google прекратила сотрудничество с китайским вендором — это означало в том числе отключение от операционной системы Android.

На пятом месте в рейтинге популярных у россиян смартфонов — realme, как и в прошлом году.

Наиболее популярным устройством среди всех смартфонов оказался iPhone 11, выпущенный в 2019 году. По данным «Мегафона», его используют 3% абонентов. Эта же модель на первом месте у клиентов МТС и Yota.

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Нести бренд: назван топ-5 популярных смартфонов в РФ