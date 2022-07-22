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Минпромторг готов развивать фудшеринг в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Минпромторг поддержал развитие программы фудшеринга в России, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

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Такой проект предполагает, что торговые сети смогут бесплатно передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности.

Речь идет только о еде, которая пригодна к употреблению, имеет нужные сертификаты качества и соответствуют действующему регулированию.

«Минпромторг считает целесообразным развивать программу фудшеринга в России. По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год», — заметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что этот вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС, так как этот вид операций нужно освободить от НДС.

В министерстве подчеркнули, что сейчас ритейлу выгоднее списать товары и утилизировать их, чем передать продукцию на благотворительность.

По данным исследований, ежегодно в России образуется более 17 млн тонн пищевых отходов, напомнили «Известиям» в Минэкономразвития. Помимо гуманитарной стороны вопроса, утилизация такого количества мусора чревата последствиями и для окружающей среды. Поэтому ведомство положительно относится к идее дальнейшего развития фудшеринга, сказали там.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Досрочные меры: программу фудшеринга поддержат на государственном уровне

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