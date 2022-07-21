Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушилин поручил МИД ДНР установить дипотношения с Северной Кореей
Мир
В Японии зафиксировали новый суточный рекорд по числу случаев COVID-19
Общество
Режиссера «Ералаша» приговорили к 14 годам колонии по делу о педофилии
Мир
Греция отвергла предложение ЕК сократить потребление газа на 15%
Мир
Лукашенко обвинил Запад в кризисе на Украине
Политика
В СФ назвали бесперспективным выбранный Байденом внешнеполитический курс
Мир
Стивен Кинг отрекся от слов о величии Бандеры
Общество
Спасенный в Диксоне белый медведь находится в удовлетворительном состоянии
Мир
Глава МИД Италии обвинил в распаде кабмина «подмигивающие Путину силы»
Мир
Лавров заявил о планах России и Венгрии развивать партнерство
Мир
Украинцы выступили за замену герба СССР на монументе Родина-мать на трезубец

Невролог рассказала о причинах мигрени летом

Невролог Бойко о причинах мигрени летом: яркий свет, духота, недостаточное потребление жидкости
0
Фото: Getty Images/Bildquelle/ullstein bild
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Невролог Европейского медицинского центра Елизавета Бойко рассказала 21 июля об активизирующихся в жаркую погоду триггерах мигрени и способах борьбы с ними.

Жар с предсказаньями: какие хитрости помогут спастись от зноя
Врачи рассказали, как помочь себе пережить аномальное тепло

По ее словам, яркий свет, духота, недостаточное потребление жидкости — триггеры мигрени, которые часто срабатывают в жаркие летние дни.

Врач посоветовала избегать длительного активного пребывания на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами. И напомнила, что использование солнцезащитных очков облегчает симптомы мигрени, связанные с непереносимостью яркого света. «Солнцезащитные очки розового цвета или близкого к розовому блокируют синюю часть светового спектра — как раз ту часть, которая у некоторых пациентов провоцирует приступ головной боли», — привела «Газета.Ru» слова Бойко.

Она также рассказала об исследовании 2021 года о положительном влиянии зеленого света на качество жизни у пациентов с мигренью и порекомендовала вместо пребывания на открытом солнце выбирать прогулку в затененном зеленом лесу.

«Еще один известный триггер мигрени — недостаточное потребление жидкости. Я не говорю «жажда», потому что многие не ощущают жажды. Не забывайте брать с собой на прогулку воду или изотонические напитки, содержащие необходимое количество солей, которые мы тоже теряем с потом», — рассказала невролог, отмечая, что пить в течение дня необходимо равномерно, а не только тогда, когда появляется чувство жажды.

Она также предостерегла от нахождения в духоте, так как недостаток свежего воздуха может вызвать приступ мигрени. Лучше всего, по ее словам, выстраивать маршрут перемещений по городу так, чтобы по максимуму находиться в прохладных кондиционированных помещениях. Кроме того, нужно не стесняться и просить открыть окно или включить кондиционер, если оказались в душном помещении.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с пятницы, 22 июля, ожидается несусветная жара, обусловленная западным антициклоном. Солнечные лучи в пятницу будут превалировать, в этот день температура воздуха приблизится к своей норме — ночью она составит +13...+15 градусов, а днем — +25...+27 градусов. В субботу после полудня ожидается +27...+29 градусов, а в воскресенье — от 27 до 32 градусов. В течение первой половины следующей недели не прогнозируется существенных изменений — температура на 1–2 градуса выше нормы — +25...+30 градусов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022