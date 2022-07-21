Невролог рассказала о причинах мигрени летом

Невролог Европейского медицинского центра Елизавета Бойко рассказала 21 июля об активизирующихся в жаркую погоду триггерах мигрени и способах борьбы с ними.

По ее словам, яркий свет, духота, недостаточное потребление жидкости — триггеры мигрени, которые часто срабатывают в жаркие летние дни.

Врач посоветовала избегать длительного активного пребывания на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами. И напомнила, что использование солнцезащитных очков облегчает симптомы мигрени, связанные с непереносимостью яркого света. «Солнцезащитные очки розового цвета или близкого к розовому блокируют синюю часть светового спектра — как раз ту часть, которая у некоторых пациентов провоцирует приступ головной боли», — привела «Газета.Ru» слова Бойко.

Она также рассказала об исследовании 2021 года о положительном влиянии зеленого света на качество жизни у пациентов с мигренью и порекомендовала вместо пребывания на открытом солнце выбирать прогулку в затененном зеленом лесу.

«Еще один известный триггер мигрени — недостаточное потребление жидкости. Я не говорю «жажда», потому что многие не ощущают жажды. Не забывайте брать с собой на прогулку воду или изотонические напитки, содержащие необходимое количество солей, которые мы тоже теряем с потом», — рассказала невролог, отмечая, что пить в течение дня необходимо равномерно, а не только тогда, когда появляется чувство жажды.

Она также предостерегла от нахождения в духоте, так как недостаток свежего воздуха может вызвать приступ мигрени. Лучше всего, по ее словам, выстраивать маршрут перемещений по городу так, чтобы по максимуму находиться в прохладных кондиционированных помещениях. Кроме того, нужно не стесняться и просить открыть окно или включить кондиционер, если оказались в душном помещении.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с пятницы, 22 июля, ожидается несусветная жара, обусловленная западным антициклоном. Солнечные лучи в пятницу будут превалировать, в этот день температура воздуха приблизится к своей норме — ночью она составит +13...+15 градусов, а днем — +25...+27 градусов. В субботу после полудня ожидается +27...+29 градусов, а в воскресенье — от 27 до 32 градусов. В течение первой половины следующей недели не прогнозируется существенных изменений — температура на 1–2 градуса выше нормы — +25...+30 градусов.