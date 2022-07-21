Врач перечислила полезные свойства иван-чая

Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала в четверг, 21 июля, «Известиям» о том, какими полезными свойствами обладает иван-чай.

Как отметила врач, при сборе растение правильно ферментируют, из-за чего оно приобретает вкус, схожий с черносливом.

«Иван-чай имеет как тонизирующий эффект, который может быть чуть мягче, чем у обычного чая, так и успокаивающий эффект (зависит от приготовления); содержит витамины группы В; может положительно влиять на нервную систему; имеет довольно много антиоксидантов. Этот напиток восстанавливает иммунитет, помогает быстрее восстановиться после болезни. Так же иван-чай имеет противовоспалительные свойства и крайне полезен для сердечно-сосудистой системы», — рассказала Лизун.

Противопоказания к напитку такие же, как и к обыкновенному крепкому чаю: не рекомендуется маленьким детям, беременным женщинам, людям с аллергией и бессонницей.

Свойства иван-чая зависят от способа приготовления и ферментации. Чай можно сделать как более, так и менее интенсивным. Можно сочетать с любыми травами, особенно хорошо сочетается с классическими, такими как ромашка, душица, мята.

«Из отрицательного можно сказать только то, что в случае, если ферментация была произведена не до конца, чай дает сильный слабительный эффект, поэтому важно готовить иван-чай правильно», — заключила врач.

Ранее в этот день сообщалось, что в состав разработанного в Ставрополе функционального напитка «Южный слон» добавят экстракт иван-чая. Кипрей, как еще называют это растение, предоставят биологи Северо-Кавказского федерального университета.

О полезных свойствах иван-чая президенту РФ Владимиру Путину рассказали 20 июля на форуме «Сильные идеи для нового времени», который организовало Агентство стратегических инициатив. Глава Союза производителей иван-чая Александр Хлынов попросил Путина поддержать производство продукта.

В Минсельхозе поддержали инициативу включения иван-чая в перечень сельхозпродукции.

Запуск в производство функционального напитка под названием «Южный слон» в СКФУ анонсировали в январе. В его состав войдут яблоки, тмин и травы Северного Кавказа. В университете планируют начать серийное производство напитка в ближайшее время.