Иван-чай включат в разработанный в Ставрополе напиток из местных трав

В состав разработанного в Ставрополе функционального напитка «Южный слон» добавят экстракт иван-чая. Кипрей, как еще называют это растение, предоставят биологи Северо-Кавказского федерального университета.

Декан факультета пищевой инженерии и биотехнологий СКФУ Наталья Оботурова рассказала NewsTraker, что в напитке будут использовать только образцы, произрастающие на территории Ставропольского края.

Ученые уверены, что иван-чай полезен для ЖКТ и нервной системы, его можно применять при анемии, респираторных заболеваниях, он обладает болеутоляющими и жаропонижающими свойствами. В этом растении содержатся витамин С, органические вещества, полезные микроэлементы и флавоноиды, улучшающие иммунную систему.

О полезных свойствах иван-чая президенту РФ Владимиру Путину рассказали 20 июля на форуме «Сильные идеи для нового времени», который организовало Агентство стратегических инициатив. Глава Союза производителей иван-чая Александр Хлынов попросил Путина поддержать производство продукта.

Запуск в производство функционального напитка под названием «Южный слон» в СКФУ анонсировали в январе. В его состав войдут яблоки, тмин и травы Северного Кавказа. В университете планируют начать серийное производство напитка в ближайшее время.