Ветврач Московского зоопарка рассказал о состоянии спасенной медведицы

Ветврач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий рассказал 21 июля «Известиям» о состоянии спасенной в Диксоне (Красноярский край) медведицы.

«Самка порядка двух лет, худая, немножко обезвоженная. Язык поврежден, но скорее всего восстановится, потому что основная мышца не затронута, только кожа на поверхности повреждена», — сообщил он, отмечая, что животному ввели физраствор.

Кроме того, ветврач уверен, что наркоз продержится до момента окончания транспортировки медведицы, которую, как выяснили «Известия», назвали Монеточка.

Ранее в этот день ветеринары из Московского зоопарка прилетели в поселок Диксон и спасли белого медведя, в пасти которого застряла банка сгущенного молока. В течение десяти минут они смогли обездвижить животное, удалить банку и обработать язык. На нем было обнаружено множество порезов.

Зверь оказался молодой медведицей двух лет, весом 80—90 кг. До этого глава Росприроднадзора Светлана Радионова заверила, что ветеринары сделают всё возможное для спасения хищника.

Теперь животное отвезут подальше от поселений и оставят запас рыбы, так как самостоятельно охотиться медведица не может из-за истощения.

20 июля к людям пришел белый медведь, в пасти которого застряла банка сгущенки. Момент запечатлели на видео: местный житель подзывает дикого зверя и пробует ему помочь, однако достать жестянку не получилось. Как рассказал «Известиям» глава поселка Николай Бурак, медведь ходил по всему населенному пункту в поисках помощи.