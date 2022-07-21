Эксперт рассказал о причинах ослабления ЕС санкций против РФ

Евросоюз (ЕС) начал ослаблять санкции в отдельных отраслях из-за понимания их влияния на экономику альянса. Об этом заявил «Известиям» доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук в четверг, 21 июля.

Ранее в четверг ЕС вывел из-под антироссийских санкций поставки в Россию ряда товаров и услуг для авиаотрасли, а также финансовые транзакции для оплаты поставок российской нефти в третьи страны и российского экспорта продовольствия. Поставки товаров авиационной отрасли в РФ будут разрешены в степени, необходимой для обеспечения стандартов безопасности гражданской авиации Международной организации гражданской авиации (ICAO). Также было продлено освобождение от запрета совершение сделок с рядом госпредприятий в области сельскохозяйственной продукции и транспортировки нефти. При этом в этот же день совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских ограничений.

«ООН достучалась до США и Евросоюза и разъяснила им необходимость открытия доступа для российского зерна на мировой рынок. Потенциально Россия может поставить на зерновой рынок порядка 40 млн тонн пшеницы в этом зерновом году и 50 млн тонн пшеницы — в следующем», — отметил Корнейчук.

Тем не менее, по его словам, экспортные возможности РФ тормозят скрытые санкции. Среди них — блокировка банковских счетов и расчетов, заморозки кредитных линий и лимитов торгового финансирования, запрет на заход судов в российские порты. В итоге в этом сезоне Москва недопоставит на экспорт 2–3 млн тонн зерна, посетовал доцент.

Эксперт подчеркнул, что скрытые санкции бьют прежде всего по малым экспортерам.

«Таким экспортерам трудно в этой связи выполнить график поставки из-за удлинения сроков расчетов и возврата заимствованных, путем кредитования, денежных средств», — пояснил он.

Говоря о торговле золотом, Корнейчук отметил, что Россия из-за операции по спасению Донбасса потеряла доступ примерно к 50% своих валютных резервов, находящихся в западных банках. Из доступных активов остались только юани и золото, поэтому драгметаллу придается большое значение. Сегодня в России производится порядка 330 тонн золота в год на сумму около $20 млрд, что составляет около 9% от совокупного объема добычи в мире.

В условиях санкционных ограничений на расчеты в долларах и евро хозяйствующие субъекты и физические лица переводят активы в золото и транспортируют его в страны, которые считаются безопасными, рассказал эксперт. Поэтому введенные рестрикции предполагают перекрыть России и этот канал, посетовал он.

Тем не менее, кроме европейского рынка золота существуют рынки Индии и Китая, ОАЭ, Турции — это крупнейшие в мире страны-потребители желтого металла, которые не ввели санкции против России, отметил специалист. Он указал, что мировая практика применения обхода санкционных ограничений с расчетами золотом — положительна. Так, рынок золота в Индии может сыграть роль в обходе санкций, позволив РФ торговать драгметаллом.

Также российское золото можно легально продавать в Китае на Шанхайской бирже. ОАЭ — важный игрок в мировой торговле золотом, страна может связать Россию с остальным миром, считает доцент.