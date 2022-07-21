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Производство Lada Vesta перенесут из Ижевска в Тольятти

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Фото: ТАСС/Алена Селезнева
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«АвтоВАЗ» определился с местом сборки флагмана модельного ряда Lada. Модель Vesta будет производиться в Тольятти. Об этом 21 июля сообщил неофициальный паблик завода «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

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Планируется, что в 2023 году выпуск машины начнется на заводе в Тольятти. Ресурс уточнил, что на предприятии уже разработан проект переноса производства машины из Ижевска на головной завод компании.

Паблик высказал мнение, что сборку семейства разместят на нынешней линии автомобилей, сделанных на платформе В0, которую модернизируют для выпуска Vesta.

По оценке «Нетипичный АвтоВАЗ» реализация этого проекта рассчитана примерно на семь месяцев и начнется в самое ближайшее время. Вместе с тем в штаб-квартире завода размышляют и над тем, чем можно занять производственные мощности в Ижевске.

Скорее всего, появления Lada Vesta на конвейере в Тольятти стоит ждать не раньше весны 2023 года.

19 июля ресурс «Лада.Онлайн» сообщил, что «АвтоВАЗ» запатентовал несколько вариантов салона Vesta. Соответствующие изображения появились в открытой базе Роспатента. Салон самой простой версии машины, судя по рисункам, может быть без мультимедийной системы. Дорогие модификации автомобиля получат вертикальный дисплей. Предполагается, что самая дорогая версия машины будет располагать цифровой приборной панелью.

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