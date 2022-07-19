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АвтоВАЗ запатентовал салон обновленной Lada Vesta

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Фото: лада.онлайн
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АвтоВАЗ запатентовал несколько вариантов салона своего нового автомобиля. Соответствующие изображения появились в открытой базе Роспатента, сообщил портал «Лада.Онлайн».

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Специалисты считают, что на изображениях зафиксирован модернизированный седан Vesta, который получил обновленную внешность с иной радиаторной решеткой, другими бамперами и другой оптикой.

Салон самой простой версии Vesta, судя по рисункам, может быть без мультимедийной системы. Дорогие модификации машины получат ставший традиционным вертикальный дисплей. Предполагается, что самая дорогая версия машины будет располагать цифровой приборной панелью.

Напомним, что премьера обновленной Lada Vesta NG состоялась в России 22 февраля 2022 года, однако салон машины был засекречен.

Предполагается, что линейка силовых агрегатов модели останется прежней. Lada Vesta NG будет предлагаться с 1,6-литровым 16-клапанным мотором мощностью 106 л. с. С этим мотором будет сочетаться только пятиступенчатая механическая коробка передач. Предполагалось также, что обновленная Vesta могла быть укомплектована французским двигателем и японским вариатором, но об этой версии говорить пока преждевременно.

Выпуск новинки, возможно, начнется не раньше 2023 года. Из-за логистических проблем АвтоВАЗ пока так и не возобновил производство нынешнего поколения Lada Vesta.

На данный момент российская автокомпания ведет выпуск только двух моделей — упрощенных версий Lada Granta и Lada Niva.

15 июля «Известия» написали, что АвтоВАЗ рассчитывает начать на заводе выпуск универсала Lada Largus раньше планируемого срока. Конвейер должен быть запущен 22 июля.

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