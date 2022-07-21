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Эксперт назвала способы накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Владелец агентства недвижимости Аверс рекомендовала копить на ипотеку через спецсчет в банке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Откладывание средств для того, чтобы собрать сумму на первоначальный взнос по покупке недвижимости по ипотеке, — наиболее выгодная тактика финансово подкованных людей. Такое мнение владелец агентства недвижимости Ксения Аверс высказала в четверг, 21 июля.

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Она отметила, что если у человека до ипотеки есть возможность спокойно откладывать деньги, не тратить на развлечения и на какие-то эмоциональные покупки, а просто копить и откладывать, то ипотека не станет тяжким финансовым бременем.

Если же терпения откладывать и не тратить деньги не хватает, если при виде красивой сумочки человек не может удержаться от покупки и приобретает ненужную вещь, тогда стоит открыть специальный счет в банке — так называемую копилку, куда можно положить деньги на определенный срок.

«Снять раньше этого срока средства нельзя. Это очень удобный способ для тех, кто не до конца владеет собой», — сказала специалист по недвижимости в разговоре с Lenta.Ru.

При этом эксперт напомнила, что вклады в банках застрахованы только до суммы 1,4 млн рублей, и если сумма превышает эту цифру, Аверс посоветовала открыть «копилки» в разных банках, чтобы все деньги были полностью застрахованы на случай форс-мажоров.

Также для удобства можно настроить автоматическое пополнение таких счетов.

«Средства можно отправлять на индивидуальный инвестиционный счет или на накопительный. Конкретные предложения можно узнать в своем банке, где, например, вы получаете зарплату. Кроме того, проценты по вашему вкладу хоть как-то будут компенсировать инфляцию», — заключила она.

Накануне генеральный директор IKON Development Антон Детушев рассказал «Известиям», что во втором полугодии 2022 года на первичном рынке недвижимости России цены продолжат расти.

В тот же день председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила о невозможности приравнять апартаменты к жилью. Она отметила, что апартаменты — это коммерческая недвижимость и к ней предъявляется меньше требований, передает RT.

Ранее, 12 июля, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала «Известиям», что банки начали массово запускать субсидированную ипотеку на вторичное жилье в России. По части таких программ банки на 95% снижали ежемесячный платеж по кредиту на вторичное жилье в первые годы выплат.

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