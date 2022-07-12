В России стали массово запускать субсидированную ипотеку на готовое жилье

Банки начали массово запускать субсидированную ипотеку на вторичное жилье. По части таких программ ежемесячный платеж по кредиту на вторичное жилье в первые годы банки снижали на 95%, рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Большой интерес к субсидированной ипотеке на новостройки в России привел к тому, что крупные банки стали запускать субсидированные ипотечные программы на вторичное жилье, сейчас это новый тренд для рынка недвижимости России, который набирает обороты», — пояснила она.

Например, один из крупных банков предлагал при стандартной ставке 10,5% снизить ее до 9,5%, при внесении единовременно 1% от суммы кредита. Так, когда кредит составляет 4 млн рублей, заемщик вносит 40 тыс. рублей — тогда на первый год ежемесячный платеж уменьшается с 39 935 рублей до 5490 рублей. На следующие годы платеж вырастает на 400 рублей — до 40 335 рублей, но по итогам 20 лет пользования кредитом экономия составляет 317 тыс. рублей.

Особенно актуальны такие варианты субсидирования для тех, кто брал деньги для первоначального взноса в долг, оформлял потребительский кредит или планирует в первый год сделать ремонт в новом жилье. Более низкая долговая нагрузка в первые годы пользования кредитом, как раз позволяет заемщикам стабилизировать свое финансовое состояние, пояснила Решетникова.

Также она отметила, что пока, как ко всему новому, многие потенциальные заемщики относятся с недоверием. Их отпугивает необходимость оплаты комиссии банку, даже когда их будущая экономия в разы превышает эту начальную сумму комиссии.

Одной из проблем такого субсидирования сейчас является то, что такая форма ипотека может быть невыгодна на коротких сроках кредитования, а также приводить к увеличению стоимости кредита и снижению размера одобренного кредита, добавила эксперт.

Ранее, 7 июля, аналитики «Метриум» рассказали «Известиям», что за первое полугодие 2022 года почти 80% всех сделок с многокомнатными квартирами в Новой Москве совершались с помощью заемных денег. Отмечалось, что наиболее востребован у семейных ипотечных клиентов ТиНАО. Одна из причин — стоимость жилья. Так, средняя цена трехкомнатной квартиры в проектах Новой Москвы в июне составила 16 млн рублей, что на 22% ниже, чем в новостройках «старой» Москвы, — 20,5 млн рублей.