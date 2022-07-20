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Эксперт спрогнозировал динамику цен на новостройки в России

Гендиректор IKON Development Детушев: цены на новостройки продолжат расти до конца года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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Во втором полугодии 2022 года на первичном рынке недвижимости России цены продолжат расти. Такой прогноз «Известиям» озвучил генеральный директор IKON Development Антон Детушев в среду, 20 июля.

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По данным компании, стоимость новостроек стабильно растет год к году. Это связано с тем, что, начиная с февраля, практически все застройщики увеличили стоимость продаваемого квадратного метра, опасаясь роста себестоимости строительства и отделки. В первом полугодии средний прирост цены за «квадрат» в Москве составил около 20%. Во втором полугодии ожидается снижение темпов прироста цен, тем не менее за счет показателей первого полугодия в целом по году темпы останутся высокими.

Детушев также отметил, что текущая экономическая ситуация в целом указывает на грядущее увеличение спроса на недвижимость.

«Большое количество ипотечных программ, завершения сроков размещения депозитов (за счет них увеличение своего заработка) сейчас возвращает покупателей обратно к вопросу покупки для вложения денег, хорошей возможности улучшения своих жилищных условий за счет ипотечных программ», — пояснил девелопер.

Развитие ипотеки, стабильность ставок, которая будет гарантироваться при господдержке позитивно скажутся на рыке девелопмента — заявленные проекты будут достраиваться, а резких перепадов стоимости удастся избежать. Для поддержания стабильности на рынке Минстрой предпринимает шаги и уже выпустил проект приказа, утверждающего норматив стоимости квадратного метра жилья в России на второе полугодие 2022 на уровне 83 420 рублей, напомнил он.

При этом все участники рынка ожидают снижения спроса на жилье на вторичном рынке, что скажется на спросе и на первичном рынке. По данным портала аналитиков «Сбера», в 40% случаев люди продают уже имеющееся жилье, чтобы получить возможность внести первичный депозит для ипотеки в новостройке. Однако действующие льготные ипотечные программы на «вторичку» не распространяются, что заставляет собственников удерживать высокую цену. По оценкам экспертов, почти треть квартир от собственников в столице выставляют на продажу по завышенной цене. В результате такие лоты экспонируются месяцами.

В связи с этим в перспективе нескольких лет эксперты ожидают стагнации на рынке недвижимости или падения цен. Как показывает опыт предыдущих кризисов 2008 и 2014 года, кризисная ситуация может продлиться до двух лет. По прогнозам CORE.XP спрос может просесть на 20% от текущих не самых высоких показателей. При слишком сильном падении спроса может снизиться и стоимость некоторых лотов.

Ранее, 12 июля, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала «Известиям», что банки начали массово запускать субсидированную ипотеку на вторичное жилье в России. По части таких программ банки на 95% снижали ежемесячный платеж по кредиту на вторичное жилье в первые годы выплат.

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