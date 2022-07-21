В Польше объявили о создании новых бригад теробороны на границе с Украиной

В Польше создадут новые бригады территориальной обороны. Они будут находиться в Варшаве, городах Хелм и Пшемысль, расположенных вблизи украинской границы. Об этом 21 июля сообщило издание Rzeczpospolita.

Как отмечается, министр обороны страны Мариуш Блащак объявил о начале обучения в структурах осенью.

Командующий силами теробороны Веслав Кукула уточнил, что в Варшаве бригада будет специализироваться на защите столицы, боевых действиях в городских районах и защите объектов критической инфраструктуры.

У двух других формирований останутся те же функции, что и Корпуса охраны пограничья, — сотрудничество с пограничной службой.

Структуры будут иметь командно-штабные, легкие пехотные батальоны, отдельные подразделения.

В настоящее время в стране действуют 15 бригад. В них служит более 32 тыс. человек. В следующем году запланировано расширение и создание батальонов в Тарнобжеге, Ченстохове и Влоцлавеке.

2 июня американский посол в республике Марек Бжезинский сообщил, что в течение ближайших 10 лет США построят в Польше более 100 военных объектов. Уже началось возведение склада вооружения в городе Повидз, где размещена боевая батальонная группа американцев, добавил он.