Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о планах России и Венгрии развивать партнерство
Мир
Украинцы выступили за замену герба СССР на монументе Родина-мать на трезубец
Мир
Франция ратифицировала соглашение о принятии Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
В Кремле заявили о маниакальной приверженности ЕС санкциям
Мир
Песков прокомментировал слова главы ЦРУ о здоровье Путина
Экономика
Цена на газ в Европе упала после возобновления поставок по «Северному потоку»
Мир
Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару на 25%
Экономика
H&M распродаст товары в России по полной цене
Мир
На Землю обрушится новая геомагнитная буря
Мир
В Одесской области ликвидировано свыше 600 украинских боевиков
Мир
Около 30% жителей освобожденной части Харьковской области хотят гражданство РФ

В Совфеде назвали слова Пелоси о России — спонсоре терроризма пустозвонством

Сенатор Климов: слова Пелоси о возможности признания России спонсором терроризма — опасное пустозвонство
0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о возможном признании России спонсором терроризма — это пустозвонство, но весьма опасное, считает глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Об этом он заявил в четверг, 21 июля, в беседе с «Известиями».

По словам политика, Пелоси «пиарится» накануне выборов в конгресс США. Главным же спонсором терроризма, как отметил Климов, являются сами США, причем давно.

«Начиная от Хиросимы и Нагасаки и заканчивая их деяниями в Афганистане, Ираке и сейчас в Сирии. Запрещенные в РФ [террористические организации] ИГИЛ и «Аль-Каида» были созданы с участием спецслужб США либо в результате действий спецслужб США. <...> Юрисдикция американского конгресса распространяется исключительно на территории США, что бы там они себе ни думали. <...> Что бы они там ни принимали, это к нам отношения не имеет», — подчеркнул Климов.

«Американцы только говорят с нами, но на практике ничего не делают»‎
Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль — о последствиях визита в регион Джо Байдена, политических контактах с Израилем на фоне выборов и будущем ближневосточного «квартета»

При этом сенатор добавил, что если со стороны Вашингтона будут исходить действия, направленные против России или ее граждан, то Москва будет отвечать в соответствии с международным правом. Политик сослался на 51-ю статью устава ООН, которая позволяет государству осуществлять самозащиту.

«С точки зрения здравого смысла и объективной реальности это пустозвонство, но весьма опасное, потому что оно провокационное», — заключил Климов.

Ранее в этот день Пелоси сообщила, что конгресс может признать Россию спонсором терроризма. Такой статус предполагает в том числе ограничение иностранной помощи, пересмотр экономических взаимоотношений, установление контроля над экспортом товаров двойного назначения.

Позднее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022