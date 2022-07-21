В Совфеде назвали слова Пелоси о России — спонсоре терроризма пустозвонством

Слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о возможном признании России спонсором терроризма — это пустозвонство, но весьма опасное, считает глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Об этом он заявил в четверг, 21 июля, в беседе с «Известиями».

По словам политика, Пелоси «пиарится» накануне выборов в конгресс США. Главным же спонсором терроризма, как отметил Климов, являются сами США, причем давно.

«Начиная от Хиросимы и Нагасаки и заканчивая их деяниями в Афганистане, Ираке и сейчас в Сирии. Запрещенные в РФ [террористические организации] ИГИЛ и «Аль-Каида» были созданы с участием спецслужб США либо в результате действий спецслужб США. <...> Юрисдикция американского конгресса распространяется исключительно на территории США, что бы там они себе ни думали. <...> Что бы они там ни принимали, это к нам отношения не имеет», — подчеркнул Климов.

При этом сенатор добавил, что если со стороны Вашингтона будут исходить действия, направленные против России или ее граждан, то Москва будет отвечать в соответствии с международным правом. Политик сослался на 51-ю статью устава ООН, которая позволяет государству осуществлять самозащиту.

«С точки зрения здравого смысла и объективной реальности это пустозвонство, но весьма опасное, потому что оно провокационное», — заключил Климов.

Ранее в этот день Пелоси сообщила, что конгресс может признать Россию спонсором терроризма. Такой статус предполагает в том числе ограничение иностранной помощи, пересмотр экономических взаимоотношений, установление контроля над экспортом товаров двойного назначения.

Позднее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно.