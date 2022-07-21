Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле заявили о маниакальной приверженности ЕС санкциям
Мир
Песков прокомментировал слова главы ЦРУ о здоровье Путина
Экономика
Цена на газ в Европе упала после возобновления поставок по «Северному потоку»
Экономика
H&M распродаст товары в России по полной цене
Мир
Нацбанк Украины понизил курс гривны к доллару на 25%
Мир
На Землю обрушится новая геомагнитная буря
Мир
В Одесской области ликвидировано свыше 600 украинских боевиков
Мир
Около 30% жителей освобожденной части Харьковской области хотят гражданство РФ
Мир
Захарова ответила на планы Киева уничтожить Черноморский флот
Мир
Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Москву
Мир
Совет ЕС снял запрет на поставки в РФ ряда товаров для авиаотрасли

«Москвич» на электротяге могут создать на базе электромобиля «Кама»

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основой для нового электромобиля «Москвич» может стать платформа электромобиля «Кама». Об этом газета «Ведомости» сообщила 21 июля.

«Мы ставим перед собой задачу разработки электромобиля»
Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов — о новых моделях, беспилотных тележках и переговорах с поставщиками комплектующих

Электромобиль «Кама» является проектом, к которому имеют отношение гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и бизнесмен Рубена Варданян, сообщило издание. Так как окончательных решений о том, на какой платформе будет создан «Москвич» пока не принято, вполне возможно, что в качестве платформы будет выбран именно российский проект.

Ранее планировалось, что в рамках соглашения между КамАЗом и правительством Москвы для «Москвича» разработают собственную платформу, которая в дальнейшем ляжет в основу серийных электромобилей возрожденного бренда.

Всего под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей, среди которых будут четыре кроссовера и один седан.

Производство крупноузловым методом начнется уже в 2022 году. До конца текущего года должно быть выпущено около 600 машин, включая 200 на электротяге.

14 июля Минпромторг сообщил о том, что производство электромобилей Evolute начнется в РФ в сентябре 2022 года. Электромобили будут производиться на заводе «Моторинвест» в Липецке.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022