«Москвич» на электротяге могут создать на базе электромобиля «Кама»

Основой для нового электромобиля «Москвич» может стать платформа электромобиля «Кама». Об этом газета «Ведомости» сообщила 21 июля.

Электромобиль «Кама» является проектом, к которому имеют отношение гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и бизнесмен Рубена Варданян, сообщило издание. Так как окончательных решений о том, на какой платформе будет создан «Москвич» пока не принято, вполне возможно, что в качестве платформы будет выбран именно российский проект.

Ранее планировалось, что в рамках соглашения между КамАЗом и правительством Москвы для «Москвича» разработают собственную платформу, которая в дальнейшем ляжет в основу серийных электромобилей возрожденного бренда.

Всего под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей, среди которых будут четыре кроссовера и один седан.

Производство крупноузловым методом начнется уже в 2022 году. До конца текущего года должно быть выпущено около 600 машин, включая 200 на электротяге.

14 июля Минпромторг сообщил о том, что производство электромобилей Evolute начнется в РФ в сентябре 2022 года. Электромобили будут производиться на заводе «Моторинвест» в Липецке.