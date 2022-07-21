Ученые сделали предположение об обитаемости спутника Сатурна

Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна — покрыт океанами, уровень соли в них достигает необходимого для зарождения жизни уровня. Об этом сообщает журнал Science Advances 20 июля.

Сообщается, что работа проводилась в Департаменте наук о Земле, атмосфере и планетах (EAPS) Массачусетского технологического института.

По данным исследователей, Энцелад под своей ледяной оболочкой скрывает океаны. Для проведения расчетов, команда разработала воспроизводящую свойства спутника модель. Согласно их данным, под более толстым льдом на полюсе планеты скрыты более соленые территории океана, и наоборот — под менее толстым льдом на экваторе находится менее соленая вода.

Кроме того, выяснилось, что соленость воды на спутнике Сатурна может достигать примерно 30 гр соли на кг воды. При этом, океаны планеты Земля соленее на 5 гр (35 гр соли на кг воды).

Также «Газета.Ru» добавила, что ранее космический зонд Cassini взял образцы гейзероподобных струй воды с поверхности Энцелада. По данным ученых, в этой воде содержится органическое вещество, которое могло бы поддерживать на спутнике жизнь.

В июле прошлого года сообщалось, что во время обследования Энцелада, межпланетная станция Кассини-Гюйгенс обнаружила в его атмосфере следы метана, что может быть признаком жизни.

Ранее, 25 марта, ученые Калифорнийского технологического института сообщили, что океан, который находится под 20 км слоя льда на спутнике Сатурна Энцеладе, бурлит потоками, схожими с земными течениями.