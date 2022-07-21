Рики Мартин предстанет перед судом по делу о насилии над племянником

Певец Рики Мартин предстанет перед судом по обвинению в сексуальной связи с племянником. Он намерен опровергнуть утверждение своего, 21-летнего племянника Денниса Ядиэля Санчеса, о том, что они состояли в интимных отношениях. Об этом в среду, 20 июля, сообщил таблоид TMZ со ссылкой на источники.

По данным издания, суд состоится в Пуэрто-Рико в четверг, 21 июля. Мартин через Zoom обратится напрямую к судье. Он также намерен оспорить версию племянника о том, что певец якобы преследовал его.

Обвинения в домашнем насилии были выдвинуты Мартину 2 июля.

16 июля сообщалось, что Мартину может грозить до 50 лет тюремного заключения из-за отношений с племянником. По словам потерпевшего, певец проявлял физическую и психологическую агрессию в ходе отношений, которые продолжались в течение семи месяцев.

Энрике Мартин Моралес, выступающий под псевдонимом Рики Мартин — известный пуэрториканский певец и актер, пик популярности которого пришелся на 1990-е годы. Награжден семью премиями «Грэмми», имеет испанское гражданство.

В январе 2018 года стало известно о том, что он оформил брак со шведским художником сирийского происхождения Джваном Йосефом, с которым вместе воспитывает четырех суррогатных детей.