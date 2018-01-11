Рики Мартин и художник Джван Йосеф официально оформили свой брак

Латиноамериканский певец Рики Мартин женился на своем бойфренде, шведском художнике сирийского происхождения Джване Йосефе. Пара подписала все необходимые документы, в том числе брачный контракт. Об этом сообщает Е!Online.

«Мы обменялись клятвами, подписали все документы, которые должны были подписать, брачный контракт и всё остальное», — рассказал Рики Мартин. Певец сообщил, что они намерены устроить праздник, который будет длиться несколько дней, однако где и когда пройдет торжество, пока неизвестно.

Рики Мартин сделал заявление о своей гомосексуальности в 2010 году. После этого он открыто начал встречаться с представителями своего пола.

Рики Мартин рассказал о том, как сделал предложение своему любовнику в ноябре 2016 года на популярном в США ток-шоу Эллен Де Дженерес, напоминают «Дни.ру».

Отметим, у Рики Мартина двое детей. В 2008 году суррогатная мать родила исполнителю близнецов Маттео и Валентино.