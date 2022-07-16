Певцу Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за отношения с племянником

Певцу Рики Мартину из Пуэрто-Рико может грозить до 50 лет тюремного заключения из-за отношений с племянником в рамках дела о домашнем насилии. Об этом 15 июля рассказало издание Marca.

«По словам потерпевшего, Рики Мартин проявлял физическую и психологическую агрессию в ходе отношений, которые продолжались в течение семи месяцев. С учетом того, что заявителем является его собственный племянник, артисту грозит совершенно другое наказание. Рики Мартин может быть приговорен к 50 годам тюрьмы», — сообщило издание.

Обвинения в домашнем насилии были выдвинуты Мартину 2 июля, однако в тот момент личность заявителя, 21-летнего Денниса Ядиэля Санчеса, оставалась в тайне.

Энрике Мартин Моралес, выступающий под псевдонимом Рики Мартин — известный пуэрториканский певец и актер, пик популярности которого пришелся на 1990-е годы. Награжден семью премиями «Грэмми», имеет испанское гражданство.

В январе 2018 года стало известно о том, что он оформил брак со шведским художником сирийского происхождения Джваном Йосефом, с которым вместе воспитывает четырех суррогатных детей.