Директор ЦРУ Бернс заявил, что президент Путин «слишком здоров»

Президент России Владимир Путин «слишком здоров», заявил 20 июля директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в ходе выступления на мероприятии форума в Аспене, штат Колорадо, США.

Бернс обратил внимание, что ходит много слухов о здоровье российского лидера.

«Но насколько мы можем судить, он слишком здоров», — подчеркнул он.

Глава ЦРУ при этом отметил, что поделился неформальной оценкой разведки.

13 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в отношении президента России продолжают действовать антикоронавирусные меры безопасности, «всё, что необходимо для защиты здоровья» российского лидера, «это всё выполняется».

29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию о плохом состоянии здоровья президента РФ. У людей ежедневно есть возможность убедиться в том, как выглядит и чувствует себя российский лидер, отметил дипломат.