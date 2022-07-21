Зеленский потерял права на товарные знаки в России

Президент Украины Владимир Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика». Об этом в четверг, 21 июля, сообщил «РИА Новости» старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры», кандидат юридических наук Борис Башилов.

По его словам, теперь любой желающий может подать заявку на эти знаки, так как их срок охраны истек.

«Единственное правило — заявка должна соответствовать всем требованиям закона, в частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками», — объяснил юрист.

Ранее, 8 июня, сообщалось, что активы украинских чиновников и военных, причастных к обстрелам территорий России и Донбасса, предлагают национализировать. По мнению депутатов, действия киевской власти заслуживают симметричного ответа со стороны Российской Федерации.

До этого, 6 апреля, сообщалось, что власти Крыма проведут официальную оценку имущества президента Украины Владимира Зеленского для национализации.

31 марта сообщалось, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Украины в поселке Ливадия в Ялтинском регионе. 29 марта глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собственность в республике имеют Зеленский, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий и глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

11 марта глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что Зеленскому и украинским олигархам может грозить конфискация их собственности на полуострове из-за принятого закона о принудительном изъятии российской недвижимости.

О наличии у Зеленского недвижимости в Крыму стало известно в предвыборный период в 2019 году. Супруга украинского президента приобрела квартиру еще в 2013 году, до возвращения Крыма в состав РФ. В штабе Зеленского отметили, что президент намерен пользоваться недвижимостью «только после обязательного возвращения Крыма на Украину».