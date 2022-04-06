В Крыму проведут оценку имущества Зеленского для национализации

Власти Крыма проведут официальную оценку имущества президента Украины Владимира Зеленского для национализации. Об этом в среду, 6 апреля, заявил первый вице-спикер регионального парламента Ефим Фикс.

«Есть квартира Зеленского, мы понимаем, это публичный человек. Но надо понять: на него оформлена, или не на него, надо разобраться со всем. [По стоимости] специалисты будут смотреть. Пока такое: кто-то говорит 1 млрд, кто-то 100 млн, должна быть официальная оценка, официальная позиция комиссии, которая будет этим заниматься», — рассказал он ТАСС.

Фикс отметил, что по каждому украинскому собственнику имущества в Крыму будет приниматься отдельное решение, а потом будет формироваться перечень объектов, которые подлежат национализации.

«Будет проанализировано: если они получают прибыль от имущества на территории Крыма и направляют доход на финансирование бандеровских бандформирований — это одна история, или они выступают с политическими заявлениями против России и Крыма — другая история, или же он получает прибыль, и нигде ничего не финансирует, кроме своей семьи, это третья история», — объяснил он.

Первый вице-спикер подчеркнул, что комиссия будет действовать в этом вопросе цивилизованно, а не как «просвещенная» Европа, которая просто хапнула активы нашего Центробанка и сказала, что арестовано».

31 марта источник в крымском правительстве сообщил, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру Зеленского в поселке Ливадия в Ялтинском регионе.

29 марта глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что собственность в республике имеют Зеленский, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий и глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

О наличии у Зеленского недвижимости в Крыму стало известно в предвыборный период в 2019 году. Супруга украинского президента приобрела квартиру еще в 2013 году, до возвращения Крыма в состав РФ. В штабе Зеленского отметили, что президент намерен пользоваться недвижимостью «только после обязательного возвращения Крыма на Украину».

15 марта Аксенов предупредил, что Крым может изъять имущество граждан Украины, дестабилизирующих ситуацию. Ряд крупных торговых объектов будут рассмотрены как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу российского государства.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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