В Госдуме захотели национализировать украинские активы

Активы украинских чиновников и военных, причастных к обстрелам территорий России и Донбасса, предлагают национализировать. Об этом говорится в депутатском обращении в правительство и Следственный комитет, которое есть в распоряжении «Известий».

По мнению депутатов, действия киевской власти заслуживают симметричного ответа со стороны Российской Федерации.

«Национализация активов украинских чиновников, военных и иных лиц, причастных к обстрелам территорий России, Донецкой и Луганской народных республик, необходима в первую очередь для последующей компенсации ущерба потерпевшим жителям соответствующих регионов», — говорится в обращении депутата от КПРФ Сергея Обухова.

Предполагается, что конфискованные средства должны быть направлены на компенсации потерпевшим.

Как отметили инициаторы, такой шаг Москвы станет симметричным ответом на закон, подписанный 10 марта Владимиром Зеленским, о принудительном изъятии собственности РФ и ее резидентов на Украине, и последующее решение о национализации российского имущества в пользу Национального инвестиционного фонда.

Предложение в целом поддерживают во фракциях Госдумы. Однако в нижней палате отмечают необходимость выработки правового механизма, который бы позволил сохранить институт частной собственности.

«Если мы сможем выработать правовой механизм, который, с одной стороны, сохраняет институт частной собственности, а с другой стороны, дает возможность обратить в доход государства активы (причастных к обстрелам украинцев. — Ред.), тогда над таким решением нам всем необходимо поработать», — отметил зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

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Причастная собственность: в РФ хотят национализировать украинские активы