Пожарные ликвидировали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте

Открытое горение ликвидировано в восьмиэтажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в МЧС России.

«Принятыми мерами в 00:52 пожар был локализован, а в 03:18 — ликвидирован», — сказали в пресс-службе.

Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. К тушению пожара были привлечены 142 человека и 44 единицы техники.

«Известия» опубликовали видео с места пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве.

В ночь на 21 июля на юго-западе Москвы произошло крупное возгорание крыши жилого восьмиэтажного дома. Загорелось здание на Ленинском проспекте, дом 40. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Всего из дома были эвакуированы порядка 400 человек. Как выяснили «Известия», в лифте одного из подъездов горящего дома застрял человек, через несколько минут его спасли.

Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара выясняются.