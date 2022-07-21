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Пожар в доме на Ленинском проспекте в Москве локализован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожар в восьмиэтажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве локализован на площади 1 тыс. кв.м. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В 00:52 локализация на площади 1 тыс. кв.м», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе МЧС сообщили, что группировка по тушению пожара увеличена до 142 человек и 44 единиц техники. Задействован вертолет. Предварительно, возгорание произошло на чердаке жилого дома.

Кроме того, отмечается, что столичная районная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара. На месте находится заместитель Гагаринского межрайонного прокурора Юрий Романюк.

«Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в жилом доме на Ленинском проспекте. По предварительной информации, возгорание произошло в чердачном помещении жилого дома», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день «Известия» опубликовали новое видео с места пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве.

В ночь на 21 июля на юго-западе Москвы произошло крупное возгорание крыши жилого восьмиэтажного дома. Загорелось здание на Ленинском проспекте, дом 40. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Всего из дома были эвакуированы порядка 400 человек. Как выяснили «Известия», в лифте одного из подъездов горящего дома застрял человек, через несколько минут его спасли.

Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара выясняются.

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