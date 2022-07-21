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Около 400 человек эвакуировали из-за пожара в доме на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте загорелась крыша жилого дома, эвакуированы около 400 человек
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Фото: соцсети
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На юго-западе Москвы произошло крупное возгорание крыши жилого восьмиэтажного дома. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что загорелось здание на Ленинском проспекте, дом 40. На месте происшествия работают более 100 пожарных, задействован вертолет.

Площадь пожара на данный момент составила более 1 тыс. кв. м. Всего из дома были эвакуированы порядка 400 человек.

«Пожарные ликвидируют возгорание на кровле жилого дома в Москве. По прибытии первых подразделений было установлено, что произошло возгорание на кровле восьмиэтажного жилого дома, площадь пожара выясняется», — говорится в сообщении ведомства.

Как выяснили «Известия», в лифте одного из подъездов горящего дома застрял человек, через несколько минут его спасли.

Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара выясняются.

Накануне в Астраханской области в поселке Лиман загорелся подъезд жилого дома. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Кроме того, в этот день на западе Москвы загорелась квартира. Местные жители рассказывают, как услышали хлопок, после которого и началось возгорание.

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