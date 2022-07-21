Около 400 человек эвакуировали из-за пожара в доме на Ленинском проспекте
На юго-западе Москвы произошло крупное возгорание крыши жилого восьмиэтажного дома. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что загорелось здание на Ленинском проспекте, дом 40. На месте происшествия работают более 100 пожарных, задействован вертолет.
Площадь пожара на данный момент составила более 1 тыс. кв. м. Всего из дома были эвакуированы порядка 400 человек.
«Пожарные ликвидируют возгорание на кровле жилого дома в Москве. По прибытии первых подразделений было установлено, что произошло возгорание на кровле восьмиэтажного жилого дома, площадь пожара выясняется», — говорится в сообщении ведомства.
Как выяснили «Известия», в лифте одного из подъездов горящего дома застрял человек, через несколько минут его спасли.
Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара выясняются.
Накануне в Астраханской области в поселке Лиман загорелся подъезд жилого дома. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
Кроме того, в этот день на западе Москвы загорелась квартира. Местные жители рассказывают, как услышали хлопок, после которого и началось возгорание.