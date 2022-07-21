Появилось новое видео пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве

«Известия» публикуют новое видео с места пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве.

На месте происшествия работают более 140 пожарных и 44 единицы техники, задействован вертолет. Огонь локализован на площади 1 тыс. кв. м. Предварительно, огонь возник в чердачном помещении жилого дома.

В ночь на 21 июля на юго-западе Москвы произошло крупное возгорание крыши жилого восьмиэтажного дома. Загорелось здание на Ленинском проспекте, дом 40. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Всего из дома было эвакуировано порядка 400 человек. Как выяснили «Известия», в лифте одного из подъездов горящего дома застрял человек, через несколько минут его спасли.

Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара выясняются.