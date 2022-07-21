Ян проведет бой с О'Мэлли на турнире UFC 280 в октябре

Россиянин Петр Ян 22 октября встретится с бойцом ММА из США Шоном О'Мэлли в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом американец рассказал в интервью ESPN.

Поединок пройдет в рамках турнира UFС 280 в Абу-Даби.

«Я дерусь 22 октября в Абу-Даби с Петром Яном. Я невероятно рад этому бою. Не верю, что это реально произойдет», — сказал 27-летний боец ММА.

Как поделился О'Мэлли, в его глазах Ян — претендент номер один.

«Я считаю, что у него ничья в боях с Алджамейном [Стерлингом — американским бойцом без правил]. Поэтому он может рассматриваться в качестве чемпиона. Выходить в октагон против такого бойца, как Петр, захватывает и мотивирует. Это самый большой бой в легчайшем весе на данный момент», — сказал он ESPN.

10 апреля Ян проиграл Стерлингу в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за пояс в легчайшем весе на турнире UFC 273 в Джексонвилле. Как писала газета «Спорт-Экспресс», российский боец проиграл американцу раздельным решением судей.

На счету 29-летнего Яна 16 побед и три поражения. 6 января россиянин подписал новый контракт с UFC на шесть боев.

27-летний О'Мэлли имеет на своем счету 15 побед и одно поражение.