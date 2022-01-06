Пётр Ян подписал новый контракт с UFC на шесть боев. Титульный поединок россиянина пройдет 5 марта в Лас-Вегасе. Пётр Ян проведет бой-реванш с Алджамейном Стерлингом. В марте 2021-го россиянина лишили чемпионского пояса, сообщает телеканал «Известия». Пётр Ян примнеил запрещенный прием — ударил сидящего на канвасе Стерлинга коленом в голову. Позже россиянин взял пояс временного чемпиона. В октябре 2021 г. Ян победил Кори Сэндхагена. На сегодняшний день в активе российского бойца 16 побед и два поражения.

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