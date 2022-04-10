Петр Ян проиграл Стерлингу в бою за пояс чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за пояс в легчайшем весе.

Бой прошел 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле (США, штат Флорида).

Как пишет «Спорт-Экспресс», российский боец проиграл американцу раздельным решением судей. Стерлинг провел первую защиту пояса, обладателем которого стал в первом поединке с Яном в марте 2021 года.

На счету 29-летнего Яна 16 побед и три поражения, у 32-летнего Стерлинга 21 победа и три поражения.

Ранее, 6 января, Петр Ян подписал новый контракт с UFC на шесть боев.

7 марта 2021 года Ян проиграл в бою со Стерлингом и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации. Спортсмена дисквалифицировали за запрещенный прием.