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Петр Ян проиграл Стерлингу в бою за пояс чемпиона UFC

Петр Ян проиграл Стерлингу решением судей на турнире UFC 273
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за пояс в легчайшем весе.

Бой прошел 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле (США, штат Флорида).

Как пишет «Спорт-Экспресс», российский боец проиграл американцу раздельным решением судей. Стерлинг провел первую защиту пояса, обладателем которого стал в первом поединке с Яном в марте 2021 года.

На счету 29-летнего Яна 16 побед и три поражения, у 32-летнего Стерлинга 21 победа и три поражения.

Ранее, 6 января, Петр Ян подписал новый контракт с UFC на шесть боев.

7 марта 2021 года Ян проиграл в бою со Стерлингом и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации. Спортсмена дисквалифицировали за запрещенный прием.

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