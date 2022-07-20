Реклама
Прямой эфир
Мир
Полиция Майами отправит Украине 167 единиц изъятого у жителей оружия
Мир
В Пентагоне пожаловались на нежелание американцев служить в армии
Мир
Росгвардейцы нашли схрон с вооружением ВСУ на освобожденной территории
Мир
Один из атаковавших Запорожскую АЭС дронов был уничтожен на подлете
Мир
Украинские боевики разместили военную технику в медучреждениях
Мир
США не захотели давать Киеву снаряды для HIMARS дальностью свыше 80 км
Мир
СК РФ возбудил дело после новых обстрелов ВСУ Курской области
Мир
Жена Зеленского попросила у конгресса США системы ПВО для Украины
Мир
Партия Берлускони не примет участия в голосовании о доверии премьер-министру Драги
Мир
Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в очном формате
Мир
В Siemens заявили о готовности обслуживать больше турбин для СП-1
Сюжет:

Полиция Майами отправит Украине 167 единиц изъятого у жителей оружия

0
Фото: flickr.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Департамент полиции Майами (США) направит украинской стороне 167 единиц оружия и боеприпасов, конфискованных и изъятых у населения. Такое заявление сделал комиссар полиции Майами Кен Рассел.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

«В рамках выкупа у населения нам удалось собрать около 70 единиц оружия. Часть из них местные жители передали за ненадобностью. Мы также собрали конфискованные ранее запасы, итого сегодня у нас 167 единиц оружия, которые прибудут на Украину, как только позволит логистика», — подчеркнул он во время своего выступления в среду, 20 июля.

Полиция начала выкупать оружие у населения в июне, обращаясь к местным жителям с предложением заплатить $50 за пистолет, $100 за дробовик и по $150 за автоматическую винтовку AR-15 или АК-47.

8 июля президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022