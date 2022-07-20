Департамент полиции Майами (США) направит украинской стороне 167 единиц оружия и боеприпасов, конфискованных и изъятых у населения. Такое заявление сделал комиссар полиции Майами Кен Рассел.

«В рамках выкупа у населения нам удалось собрать около 70 единиц оружия. Часть из них местные жители передали за ненадобностью. Мы также собрали конфискованные ранее запасы, итого сегодня у нас 167 единиц оружия, которые прибудут на Украину, как только позволит логистика», — подчеркнул он во время своего выступления в среду, 20 июля.

Полиция начала выкупать оружие у населения в июне, обращаясь к местным жителям с предложением заплатить $50 за пистолет, $100 за дробовик и по $150 за автоматическую винтовку AR-15 или АК-47.

8 июля президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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