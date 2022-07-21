Фестиваль «Вкусы России» посетили 800 тыс. человек

Фестиваль «Вкусы России», который проходил в Москве с 14 по 17 июля, посетили 800 тыс. человек. Об этом рассказали в мэрии города.

Больше всего гостей собрала центральная площадка мероприятия — Пушкинская набережная в парке Горького. Там побывали свыше 500 тыс. человек. В этой локации расположились 74 торговых шале, в которых региональные производители выставили свою продукцию: медовые пряники с ягодами, синий сыр, колбасу из утки, вяленого гуся, арбузное масло, пышные калачи.

Всего фестиваль проходил на 22 площадках по всему городу, где посетители могли познакомиться с 300 брендами из 63 регионов России.

Как отметили в мэрии, всего жители Москвы и туристы купили более 164 т продукции, в частности «22 т сыров, 29 т мяса, мясных продуктов и деликатесов, 19 т рыбы и столько же меда и продуктов пчеловодства, 18 т хлебобулочных и кондитерских изделий».

Кроме того, за четыре дня гости фестиваля съели на фуд-кортах 89 тыс. порций мороженого, 540 тыс. порций пирогов, блинов и вафель, 460 тыс. порций горячих блюд, 350 тыс. леденцов, яблок в карамели и пряников.

В общей сложности для посетителей организовали 960 творческих, ремесленных и кулинарных мастер-классов. В них приняли участие более 8 тыс. человек.

На фестивале «Вкусы России» были представлены бренды, которые участвовали в одноименном национальном конкурсе. Его провели в 2020 и 2021 годах для популяризации региональной продукции и поддержки малого агробизнеса. Организаторами фестиваля стали Минсельхоз России и правительство Москвы.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.