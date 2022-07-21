Россияне рассказали о своих вредных привычках в отпуске

Около 70% россиян в отпуске нарушают привычный режим питания и образ жизни, поддаваясь алкоголю, «вредной пище» и забывая про сон и спорт. Такие данные следуют из результатов исследования сервиса Level Kitchen. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Как говорится в исследовании, 10% опрошенных не только в отпуске, но и в повседневной жизни совмещают здоровое питание и нездоровые привычки (алкоголь, фастфуд и газировки). Остальные 90% так или иначе в обычной жизни придерживаются ЗОЖ. При этом почти 2/3 респондентов охотно устраивают себе в отпуске «праздник живота и непослушания». И лишь 21% четко придерживается ЗОЖ во время отдыха.

По словам опрошенных, употребления алкоголя — самая частая вредная привычка в отпуске. Также отдыхающие забывают про правильное питание, режим сна и спорта. Один из десяти респондентов забывает либо про водный баланс, либо про все полезные привычки сразу.

В результате каждый второй теряет прежнюю форму во время отпуска. Однако у 13% опрошенных даже получается похудеть.

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова, в свою очередь, рекомендовала следить за своим питанием и во время отпуска, так как возвращение к прежнему весу и образу жизни происходит очень медленно.

Для того чтобы не пускаться «во все тяжкие», диетолог советует придерживаться следующих рекомендаций. Прежде всего нужно контролировать количество сладких блюд. Их нужно перенести на утреннее и дневное время и полностью исключить вечером. Нужно также ограничивать количество пищи, съедаемой за один прием. Так, нужно съедать 350–500 г еды за один раз с упором на легкие блюда.

При этом важно контролировать скорость приема пищи, в отпуске можно позволить себе никуда не торопиться и тщательно пережевывать пищу. Это позволит еде лучше усваиваться.

Нельзя забывать поддерживать водный баланс, особенно это важно в жаркую погоду. Восполнение потребности в воде позволит держать аппетит под контролем.

«Особенно важно контролировать вечерний прием пищи. Постарайтесь исключить регулярные обильные ужины. Если это разовая ситуация, то такой вариант «отрыва» можно себе позволить — в большинстве случаев это не приведет к неприятным последствиям. Главное, чтобы это не вошло в систему, иначе нарушение пищеварения и сбой в работе желудочно-кишечного тракта гарантированы», — подчеркнула Мещерякова.

Если нет противопоказаний, важно есть больше свежих фруктов и ягод.

«Старайтесь садиться за стол, ощущая голод, а не просто «за компанию». Помните, что алкоголь стимулирует аппетит и дополнительно нагружает организм, многократно усиливая нежелательные последствия обильного застолья», — добавила диетолог.

24 марта врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пить теплую воду тем, кто хочет похудеть. Специалист объяснила, что теплые напитки дают чувство насыщения, потому их хорошо употреблять желающим сбросить лишние килограммы. Пить можно как простую воду, так и цикорий, в который можно добавить немного нежирного молока.