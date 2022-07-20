Путин рассказал о перспективах развития телемедицины в России

Телемедицина в России будет развиваться, но важно действовать аккуратно. Об этом в среду, 20 июля, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Он отметил, что это та сфера, в которой нельзя навредить.

«Чтобы не было, как в анекдоте: «Доктор, вы вырвали мне здоровый зуб. Ничего, доберемся и до больного». Вот так не должно быть ни в коем случае», — пояснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что по данному вопросу сейчас ведутся споры, например, Минздрав считает, что рецепты нужно выписывать только на бумаге. По словам президента, это вопрос для осуждений, чтобы не было злоупотреблений.

«Безусловно, телемедицина будет развиваться. Она во всем мире развивается, и у нас в стране будет развиваться. И сферы применения телемедицины будут, без всякого сомнения, увеличиваться», — заявил глава государства.

18 июля Путин заявил, что только 20% пациентов российских лечебных учреждений удается записаться к врачу онлайн. По словам главы государства, возможности электронной записи к врачу нужно расширять. Российский лидер назвал это вопросом, который можно решить, несмотря ни на какие ограничения.

В тот же день российский лидер призвал Минздрав довести до конца работу и провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств. Он попросил закрыть этот вопрос в течение двух недель.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурными лекарственными препаратами может быть внесен в Госдуму РФ в августе.

В апреле 2020 года Путин разрешил дистанционную продажу безрецептурных препаратов, кроме наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

В октябре 2021 года Минздрав согласовал обновленную версию законопроекта о возможности проведения эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов. В новой версии запретный перечень был дополнен сильнодействующими препаратами, содержащими малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также радиофармацевтическими и иммунобиологическими лекарствами.