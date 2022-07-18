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Путин призвал Минздрав провести эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 июля, призвал Минздрав довести до конца работу и провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств.

«Не затягивайте, пожалуйста. В течение двух недель вопрос этот закройте, пожалуйста, все эти согласования закройте», — сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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Большая часть всех препаратов должна назначаться врачами

В ходе заседания вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурными лекарственными препаратами может быть внесен в Госдуму РФ в августе.

«Действительно, подготовлен законопроект, действительно, в этом законопроекте сделаны изъятия по препаратам, которые не могут свободно обращаться, осталось досогласовать это... И если это согласование пройдет в том числе со стороны Минэкономразвития, то тогда этот законопроект в августе будет внесен в Государственную Думу», — сообщила она.

Глава государства попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина доложить о том, какое решение будет принято.

«Доложите потом, как коллеги между собой договорились. Мы с вами так и поступим», — пояснил Путин.

В апреле 2020 года Путин разрешил дистанционную продажу безрецептурных препаратов, кроме наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

В октябре 2021 года Минздрав согласовал обновленную версию законопроекта о возможности проведения эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов. В новой версии запретный перечень был дополнен сильнодействующими препаратами, содержащими малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также радиофармацевтическими и иммунобиологическими лекарствами.

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