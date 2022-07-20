ФАС подготовила законопроект для пресечения необоснованного роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила законопроект для оперативного пресечения необоснованного роста цен более чем на 30% из-за согласованных действий хозяйствующих субъектов. Об этом сообщили «Известиям» в антимонопольной службе в среду, 20 июля.

Служба предлагает распространить антимонопольные запреты на согласованные действия хозсубъектов, приводящие к необоснованному повышению цен, то есть не обусловленному экономическими факторами, такими как существенное изменение спроса или предложения, цены на сырье и материалы, изменение регулируемых тарифов. Речь идет о повышении цен более чем на 30% в течение 60 календарных дней, которые будут фиксироваться Минэкономразвития РФ, заключение будет направляться в правительство. На основании поручения кабмина ФАС будет оценивать действия компаний на предмет необоснованного повышения цен.

Отнесение товара к категории социально значимых будет осуществляться при проведении соответствующего анализа министерством.

Также будет действовать институт предупреждения: в случае его исполнения административная ответственность не возникает.

В случае принятия закона эти изменения будут действовать до конца 2024 года.

Председатель генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова рассказала «Известиям», что документ призван расширить полномочия антимонопольного органа и создать легитимный механизм ценового контроля. Предпосылкой для введения такого механизма послужила ситуация с массовым повышением цен на отдельные категории социально значимых товаров, которое наблюдалось весной 2022 года, полагает она.

«Принятие законопроекта позволит антимонопольному органу более оперативно реагировать в случае выявления факта необоснованного повышения цен. В настоящее время для предупреждения и пресечения фактов необоснованного установления цен, антимонопольному органу необходимо пройти длинный путь от возбуждения дела до принятия решения», — сказала Акимова.

Проект предусматривает, что в случае установления признаков нарушения состава статьи 153 «Закона о защите конкуренции» нарушителю изначально будет выдаваться предупреждение о необходимости прекращения незаконных действий без возбуждения антимонопольного дела, сказала эксперт. Его выдача нарушителю позволит более оперативно и своевременно реагировать на отдельные факты нарушения, а также снизит уровень административного давления на хозсубъектов.

Цены на товары расли минувшей весной на фоне падения рубля в том числе из-за санкций Запада, которые вводятся в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале этой операции 24 февраля.

В начале марта в Госдуме предложили законодательно закрепить цены на социально значимые товары. Там сообщали, что рост цен на импортную продукцию можно понять, но подорожание российских товаров «связано с желанием коммерсантов зафиксировать свою прибыль в валюте и нажиться на общей непростой ситуации».

В начале июля в пресс-службе Минпромторга заявили «Известиям», что рассмотрят инициативу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупные торговые сети) по снижению НДС на социально значимые продукты, в частности, мясо, молоко, хлеб, чай, бананы. Министерство уверено, что инициатива «заслуживает внимания».