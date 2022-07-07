В России могут подешеветь хлеб и мясо

Минпромторг рассмотрит инициативу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупные торговые сети) — снизить НДС на социально значимые продукты, в частности, мясо, молоко, хлеб, чай, бананы. Министерство уверено, что инициатива «заслуживает внимания». Об этом «Известиям» сказали в пресс-службе ведомства.

В конце июня АКОРТ предложила ФНС дать продавцам ряд послаблений в работе: это позволит сетям и дальше сдерживать растущие цены на продукты. Продуктовая инфляция стремительно увеличивается, например, в начале апреля она составила почти 20% в годовом выражении, указывали ритейлеры.

Плюс к этому сети предложили дать им отсрочку в год для уплаты страховых взносов и налогов. По идее, такие уступки позволят ритейлу высвободить ресурсы, чтобы дольше сохранять низкие цены на продукты первой необходимости и их широкий ассортимент.

«В целом Минпромторг выступает за рыночные методы по сдерживанию цен. Например, мы рекомендовали участникам рынка (торговым сетям и поставщикам) переходить от практики закупок на тендерах к прямым долгосрочным договорам поставок», — уточняли в пресс-службе министерства.

Причем тендеры должны быть дополнительным инструментом быстрого пополнения товарных запасов в периоды, когда на эти товары резко повышается потребительский спрос, считают там.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты министерства осуществляют мониторинг ситуации в отношении цен и поставок на постоянной основе, плюс они проводят совещания с ассоциациями производителей, торговых сетей и региональными властями, которые курируют торговлю.

В Минпромторге добавили: по данным АКОРТа, в этом году крупнейшие торговые сети добровольно снизили наценку на социально значимые товары в три раза с 22 до 7%. В некоторых случаях — до 5%, хотя это не покрывает даже операционные расходы ритейла. В некоторых случаях компании выставляют отрицательную надбавку. Чтобы поддержать отрасль, снизить финансовую нагрузку на сети и продолжать удерживать низкие цены на долгосрочной основе, АКОРТ предложил несколько мер поддержки.

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Железобатонный аргумент: НДС на социально значимые продукты могут снизить