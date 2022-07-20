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В Госдуме намерены дать апартаментам другой статус

Депутат Госдумы Пахомов: апартаментам необходимо дать другой статус
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Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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Апартаментам необходимо дать особый определенный статус. Об этом 20 июля «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

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«Апартаменты не могут быть приравнены к жилью. Даже технически такое решение принять невозможно, потому что у жилья есть определенные критерии при строительстве и собственника квартиры защищает Жилищный кодекс, где тоже прописаны четкие правила, что такое жилье», — сказал он.

По словам депутата, власти сейчас работают над тем, чтобы подобрать для апартаментов другой статус.

«Мы считаем, что должны дать им особый определенный статус, при котором будет понижены налоги и при котором регионы получат право ограничивать тарифы на коммуналку внутри этих зданий для апартаментов. Мы над этим работаем и постараемся в осеннюю сессию с таким решением выйти», — добавил он.

О том, что апартаменты не приравняют к жилью, Пахомов заявил ранее в этот день. Он подчеркнул, что власти никогда не обещали перевода апартаментов в жилую недвижимость.

В середине июля сообщалось, что во II квартале 2022 года существенно сократилась доля сделок с ипотекой в сегменте московских апартаментов — она достигла 10,7%. За квартал падение составило более 36%.

Доля апартаментов без элитного сегмента в общей структуре предложения на первичном рынке Москвы составляет 14,5% по итогам II квартала. В реализации были 7,3 тыс. апартаментов суммарной площадью 348,7 тыс. кв. м, а это 117 жилых комплексов (182 корпуса).

В июне «Коммерсантъ» сообщил о том, что Министерство финансов России и Федеральная налоговая служба рассматривают возможность предоставления статуса самозанятых владельцам апартаментов, сдающим их в аренду, что позволит уплачивать в бюджет 4% от дохода вместо 6% по упрощенной системе налогообложения. Сейчас владельцам такой недвижимости для ее сдачи арендаторам необходимо зарегистрировать ИП или ООО и выплачивать в виде налогов не менее 6%, если речь идет об упрощенной схеме налогообложения.

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