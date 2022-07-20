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В России апартаменты не станут приравнивать к жилью

Депутат Госдумы Пахомов: апартаменты не будут приравнены к жилью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Апартаменты не приравняют к жилью, они не попадут под действие Жилищного кодекса РФ. Об этом 20 июля заявил глава думского комитета по строительству Сергей Пахомов.

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По его словам, есть предложение уменьшить налоги для этого вида недвижимости.

«Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость», — подчеркнул парламентарий в МИА «Россия сегодня».

Как добавил депутат, есть предложение вывести апартаменты в отдельную категорию объектов недвижимости для снижения налогов, а право определять ставки предоставить регионам.

Также он добавил, что надо найти решение по уменьшению налогов на этот вид недвижимости и снизить стоимость коммунальных услуг.

В середине июля сообщалось, что во II квартале 2022 года существенно сократилась доля сделок с ипотекой в сегменте московских апартаментов — она достигла 10,7%. За квартал падение составило более 36%.

Доля апартаментов без элитного сегмента в общей структуре предложения на первичном рынке Москвы составляет 14,5% по итогам II квартала. В реализации были 7,3 тыс. апартаментов суммарной площадью 348,7 тыс. кв. м, а это 117 жилых комплексов (182 корпуса).

В июне «Коммерсантъ» сообщил о том, что Министерство финансов России и Федеральная налоговая служба рассматривают возможность предоставления статуса самозанятых владельцам апартаментов, сдающим их в аренду, что позволит уплачивать в бюджет 4% от дохода вместо 6% по упрощенной системе налогообложения. Сейчас владельцам такой недвижимости для ее сдачи арендаторам необходимо зарегистрировать ИП или ООО и выплачивать в виде налогов не менее 6%, если речь идет об упрощенной схеме налогообложения.

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