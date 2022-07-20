В России апартаменты не станут приравнивать к жилью

Апартаменты не приравняют к жилью, они не попадут под действие Жилищного кодекса РФ. Об этом 20 июля заявил глава думского комитета по строительству Сергей Пахомов.

По его словам, есть предложение уменьшить налоги для этого вида недвижимости.

«Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость», — подчеркнул парламентарий в МИА «Россия сегодня».

Как добавил депутат, есть предложение вывести апартаменты в отдельную категорию объектов недвижимости для снижения налогов, а право определять ставки предоставить регионам.

Также он добавил, что надо найти решение по уменьшению налогов на этот вид недвижимости и снизить стоимость коммунальных услуг.

В середине июля сообщалось, что во II квартале 2022 года существенно сократилась доля сделок с ипотекой в сегменте московских апартаментов — она достигла 10,7%. За квартал падение составило более 36%.

Доля апартаментов без элитного сегмента в общей структуре предложения на первичном рынке Москвы составляет 14,5% по итогам II квартала. В реализации были 7,3 тыс. апартаментов суммарной площадью 348,7 тыс. кв. м, а это 117 жилых комплексов (182 корпуса).

В июне «Коммерсантъ» сообщил о том, что Министерство финансов России и Федеральная налоговая служба рассматривают возможность предоставления статуса самозанятых владельцам апартаментов, сдающим их в аренду, что позволит уплачивать в бюджет 4% от дохода вместо 6% по упрощенной системе налогообложения. Сейчас владельцам такой недвижимости для ее сдачи арендаторам необходимо зарегистрировать ИП или ООО и выплачивать в виде налогов не менее 6%, если речь идет об упрощенной схеме налогообложения.