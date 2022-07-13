Доля ипотеки на апартаменты сократилась до 10%

Во II квартале 2022 года существенно сократилась доля сделок с ипотекой в сегменте московских апартаментов — она достигла 10,7%. За квартал падение составило более 36%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики Est-a-Tet.

Соотношение сделок с полной оплатой или рассрочкой и с привлечением ипотеки в прошедшем квартале выглядит непривычно для последних лет.

По сравнению с I кварталом доля ипотечных сделок сократилась с 46,9% до 10,7%, то есть на 36,2%. Соответственно, на эти же 36,2% выросла доля сделок по стопроцентной оплате или рассрочке — она достигла 89,3%. Годом ранее доля таких сделок составляла 52,1%. Падение доли ипотечных сделок в сегменте апартаментов обусловлено тем, что на этот тип недвижимости не распространяется государственная программа льготной ипотеки — а она сейчас является основным двигателем спроса.

Доля апартаментов без элитного сегмента в общей структуре предложения на первичном рынке Москвы составляет 14,5% по итогам II квартала. В реализации находилось 7,3 тыс. апартаментов суммарной площадью 348,7 тыс. кв. м, а это 117 жилых комплексов (182 корпуса).

Во II квартале 2022 года объем предложения апартаментов в Москве вырос на 5,3% и достиг 348,7 тыс. кв. м. Выход большого числа лотов комфорт-класса несколько уменьшил среднюю цену предложения, на 6,8% по сравнению с I кварталом. Сейчас она равна 444 тыс. рублей за 1 кв. м (без учета элитного сегмента).