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Крупнейшая в мире атомная подлодка осталась в составе ВМФ России

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Тяжелая атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской» осталась в боевом составе Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом в среду, 20 июля, сообщили ТАСС несколько источников в кораблестроительной отрасли и силовых структурах на севере России.

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При этом отмечается, что решение по ее дальнейшей судьбе будет принято в конце 2022 года.

Ранее в этот день сообщалось, что АПЛ «Дмитрий Донской» вышла из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России. Как отметил источник «РИА Новости», лодка подлежит утилизации, а наименование «Дмитрий Донской» уже перешло другой АПЛ.

«Очередные сообщения о выводе «Дмитрия Донского» из состава ВМФ России не соответствуют действительности. Корабль в данную минуту выполняет учебно-боевые задачи в море, участвует в мероприятиях боевой подготовки. Он останется в боевом строю как минимум до конца года», — сказал собеседник ТАСС.

Также источник предположил, что после того, как специалисты оценят техническое состояние корабля и запас ядерного топлива, которое произойдет в конце текущего года, кораблю могут продлить срок службы еще на несколько лет.

8 июля «Севмаш» передал российскому ВМФ «Белгород», первую подлодку-носитель суперторпед «Посейдон».

В тот же день стало известно, что завершился первый этап ходовых испытаний подводной лодки «Алроса» Черноморского флота РФ.

28 июня сообщалось, что «Алроса» прошла модернизацию и вышла на заводские ходовые испытания в Черное море.

20 мая заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов сообщил, что ВМФ России в этом году примет в свой состав 20 боевых кораблей. Он добавил, что в рамках государственного оборонного заказа в 2021 году было заложено 10 кораблей и шесть судов обеспечения.

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