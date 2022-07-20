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Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из состава ВМФ России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самая большая в мире атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской» вышла из боевого состава военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом в среду, 20 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Подводная лодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что наименование «Дмитрий Донской» уже перешло другой АПЛ. В честь великого русского князя назвали лодку класса «Борей-А» (проект 955А), которая была заложена в прошлом году на «Севмаше».

АПЛ «Дмитрий Донской» стала частью ВМФ РФ в 1980 году. 22 года спустя субмарину модернизировали для эксплуатации ракеты «Булава». На сегодняшний дет подлодка удерживает мировой рекорд по водоизмещению — 48 тысяч тонн.

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