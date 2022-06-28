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Подлодка «Алроса» прошла модернизацию и вышла в Черное море на ходовые испытания

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Фото: commons.wikimedia.org/Andrew Butko
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Подводная лодка «Алроса» Черноморского флота РФ прошла модернизацию и вышла на заводские ходовые испытания в Чёрное море, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря 13-го судоремонтного завода ЧФ Сергея Горбачева.

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«Подлодка «Алроса» утром вышла в Чёрное море на заводские ходовые испытания. Этому предшествовали успешные швартовые испытания, проведенные после ремонта подводной лодки, проведенного с элементами модернизации. После отработки программы заводских ходовых испытаний «Алроса» вернется в состав флота», — рассказал Горбачев.

Ранее стоял вопрос о перебазировании «Алросы» (проект 877 «Палтус», по классификации НАТО - Kilo) после ремонта на Балтийский флот, рассказал изданию источник в ОПК, однако позже было решено оставить подлодку в составе Черноморского флота.

До 2013 года «Алроса» была единственной подводной лодкой, входящей в состав Черноморского флота, однако за период с 2014 по 2016 годы в состав 4-й бригады флота последовательно вошли шесть новых подлодок, оснащенных в том числе современным ракетным вооружением: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород» и «Колпино».

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