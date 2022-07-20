Госавтоинспекция Москвы назвала самые частые причины ДТП в столице

Управление ГИБДД столицы проанализировало показатели аварийности в Москве по итогам шести месяцев 2022 года. Об этом столичные полицейские сообщили в своем Telegram-канале.

За первые шесть месяцев текущего года в Москве зарегистрировано 3738 ДТП. В них 147 человек погибли, 4267 пострадали.

Автоинспекторы отметили, что наибольшее количество дорожных аварий в Москве произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции, а также несоответствия скорости дорожным условиям.

В ведомстве отметили, что причиной гибели людей в результате ДТП чаще всего становились нарушения, связанные с переходом пешеходами проезжей части в неположенном месте.

«Уважаемые водители и пешеходы, помните, что основной мерой личной безопасности и безопасности окружающих, является соблюдение повышенного внимания», — напомнили в своем заявлении водителям столичные дорожные полицейские.

В ГИБДД Москвы еще раз призвали водителей к вниманию при движении в жилых зонах и спальных кварталах города. Именно в таких районах увеличены пешеходные потоки и детская активность.

19 июля в ГИБДД Москвы напомнили водителям, пользующимся телефоном во время движения, что за такой проступок предусмотрен штраф в 1,5 тыс. рублей.