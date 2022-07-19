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В ГИБДД напомнили о штрафах за использование смартфона за рулем

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Фото: Global Look Press/dpa/Melissa Erichsen
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Водители, использующие телефон во время движения, будут оштрафованы на 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщили 19 июля в пресс-службе ГИБДД по Москве.

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«Ответственность за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства предусмотрена ст. 12.36.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Там указали, что использование телефона во время движения отвлекает водителя от управления автомобилем, а также подвергает опасности его и окружающих.

Штраф будет применяться к водителям, держащим телефон, набирающим СМС или голосовое сообщение во время движения. При этом перед принятием решения о нарушении инспектор ГИБДД изучит сначала серию снимков, которые были получены с комплекса фотовидеофиксации. В случае неудовлетворительного качества снимков, содержащего признаки нарушения, водители к административной ответственности не привлекаются.

1 июля «Известия» сообщили, что сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары для фиксации нарушений. Соответствующее решение принял глава ведомства Владимир Колокольцев.

11 марта в столичной Госавтоинспекции назвали самые частые нарушения правил дорожного движения с начала года, зафиксированные комплексами фото- и видеофиксации. Ими стали несоблюдение требований знаков или разметки, превышение скорости от 20 до 40 км/ч и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

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