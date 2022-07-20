Лавров счел исчерпанным потенциал антироссийских санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июля заявил, что потенциал антироссийских санкций исчерпан, в связи с чем Евросоюзу остается заниматься их уточнением.

«Насчет очередного анонсированного пакета санкций, что он из себя представляет — санкции или даже изъятие санкций? И то, и другое, потому что они уже исчерпали все возможные сферы, где они были готовы наносить нам ущерб, и сейчас вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет», — сказал Лавров в интервью «РИА Новости» и RT.

19 июля министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что в новый список санкций ЕС включены еще 55 россиян. Также она объявила о введении запрета на импорт золота.

Накануне депутат Европарламента Гуннар Бек заявил «Известиям», что новые меры против РФ могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели. В тот же день в Брюсселе состоялась плановая встреча глав министерств иностранных дел стран Евросоюза, посвященная обсуждению новых антироссийских санкций и дополнительной военной помощи Киеву.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».