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Главы МИД стран Евросоюза обсудят 18 июля новые антироссийские санкции
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Главы МИД стран Евросоюза обсудят 18 июля новые антироссийские санкции

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Фото: ТАСС/EPA/Yuri Kochetkov
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Главы министерств иностранных дел Евросоюза (ЕС) 18 июля на плановой встрече в Брюсселе обсудят новые антироссийские санкции и дополнительную военную помощь Киеву. Об этом 15 июля сообщил ТАСС источник во внешнеполитической службе ЕС.

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«Министры обсудят новые санкции против России, мы работаем над рядом мер», — уточнили в службе.

Ранее, в пятницу, Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) планирует внести 15 июля ряд изменений в режим санкций в отношении РФ. По информации собеседников агентства, ЕК планирует сделать это таким образом, чтобы рестрикции не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России.

В этот же день стало известно, что ЕК планирует в седьмом пакете санкций ввести запрет на импорт золота из РФ и предложить ограничения на импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, включая продукцию химической промышленности и машинное оборудование.

Словацкий депутат Европарламента Милан Угрик 15 июля в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. По его мнению, они будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения.

Постпреды Евросоюза 2 июня утвердили шестой пакет антироссийских санкций. Он включил в себя отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт нефти из РФ по морю.

Западные страны вводят санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля. До этого власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обстрелах со стороны украинских военных и обратились за помощью к России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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