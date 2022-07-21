Реклама
Прямой эфир
Туризм
Турция и Киргизия стали самыми популярными турнаправлениями у россиян
Мир
Глава МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске военных действий
Мир
В Мелитополь доставили гумпомощь из Севастополя
Мир
Под Воронежем открыли памятник погибшему летчику
Мир
МЧС России приступит к разбору завалов в Северодонецке в ближайшие дни
Мир
В Херсоне заявили об отражении 80% украинских атак системами ПВО
Мир
Минюст США призвал конгресс передать украинским беженцам имущество РФ
Общество
Украинцев включат в нацпроект по трудоустройству в России
Общество
Почти 900 сирот обрели семью в Подмосковье с начала года
Мир
Палестина не увидела прогресса в отношениях с Израилем после визита Байдена
Мир
В США объявили о создании ведомства по «аномальным явлениям»

Диетолог рассказала об опасности переедания фиников

Диетолог Тихомирова: финики содержат много углеводов, их можно потреблять не более 20-30 г в сутки
0
Фото: Global Look Press/Mahmoud Khattab
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финики в виде сухофруктов одержат в своем составе очень много углеводов, поэтому их нельзя употреблять в неограниченном количестве. Об этом «Известиям» рассказала врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Грести плод в себя: сколько черешни можно съедать в день
Врачи рассказали, почему от сезонного деликатеса клонит в сон

Как отметила специалист, энергетическая ценность фиников составляет около 300 ккал на 100 г продукта, около 70 г углеводов и 2 г белка.

По словам диетолога, для поддержания веса среднестатистической женщины необходимо около 160 г углеводов в сутки, а при похудении — около 100 г в сутки.

«В 100 г фиников содержится около 70 углеводов, поэтому их следует употреблять с учетом общей углеводной наполняемости своего суточного рациона. Если вы очень любите финики, количество за прием — не больше 20–30 г продукта», — подчеркнула Тихомирова.

Финики полезны тем, что в них содержится много хрома и кремния, а это те минералы, которые важны для здоровья кожи, волос, ногтей. Кроме того, при помощи этих минералов синтезируется коллаген. В одной порции (20–30 г) фиников содержится практически суточная норма хрома и кремния. Диетолог рекомендовала при желании ежедневно включать в свой рацион 20–30 г фиников, учитывая при этом остальные потребляемые углеводы.

При покупке фиников стоит обратить внимание на их упаковку: она должна быть вакуумной.

В июне диетолог Елена Соломатина рассказала о лучших видах перекуса. По ее словам, если у человека есть полноценные завтрак, обед и ужин, в этом случае хороший перекус — фрукт или овощ, а также яблоко, перец, помидор, орехи, орехи с сухофруктами или нежирный йогурт с натуральными ягодами.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022