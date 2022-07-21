Диетолог рассказала об опасности переедания фиников

Финики в виде сухофруктов одержат в своем составе очень много углеводов, поэтому их нельзя употреблять в неограниченном количестве. Об этом «Известиям» рассказала врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Как отметила специалист, энергетическая ценность фиников составляет около 300 ккал на 100 г продукта, около 70 г углеводов и 2 г белка.



По словам диетолога, для поддержания веса среднестатистической женщины необходимо около 160 г углеводов в сутки, а при похудении — около 100 г в сутки.

«В 100 г фиников содержится около 70 углеводов, поэтому их следует употреблять с учетом общей углеводной наполняемости своего суточного рациона. Если вы очень любите финики, количество за прием — не больше 20–30 г продукта», — подчеркнула Тихомирова.

Финики полезны тем, что в них содержится много хрома и кремния, а это те минералы, которые важны для здоровья кожи, волос, ногтей. Кроме того, при помощи этих минералов синтезируется коллаген. В одной порции (20–30 г) фиников содержится практически суточная норма хрома и кремния. Диетолог рекомендовала при желании ежедневно включать в свой рацион 20–30 г фиников, учитывая при этом остальные потребляемые углеводы.



При покупке фиников стоит обратить внимание на их упаковку: она должна быть вакуумной.

В июне диетолог Елена Соломатина рассказала о лучших видах перекуса. По ее словам, если у человека есть полноценные завтрак, обед и ужин, в этом случае хороший перекус — фрукт или овощ, а также яблоко, перец, помидор, орехи, орехи с сухофруктами или нежирный йогурт с натуральными ягодами.