Среди россиян стал активно развиваться так называемый брокерский туризм — когда частные инвесторы едут открывать счета за рубежом, узнали «Известия».

Такой шаг может помочь гражданам РФ инвестировать свои новые деньги, поскольку покупать иностранные акции через отечественные компании и площадки стало сейчас небезопасно, рассказал один из источников «Известий» из числа профучастников рынка акций.

По его словам, в Армении более или менее рынок развит. У некоторых банков республики есть доступ к инфраструктуре ведущих зарубежных брокеров. Похожая ситуация и в Турции: новоиспеченные резиденты страны могут обратиться в крупные компании с доступом к фондовой бирже США и других государств.

«В целом, если говорить про брокерский туризм, то я бы пока не выделял Казахстан: их рынок активно развивается, но прямой доступ к американской площадке есть только у двух-трех его игроков. Здесь скорее другие страны главенствуют. В основном многие инвесторы открывают себе счета через ОАЭ, где инвестиционная сфера очень хорошо развита», — уточнил собеседник «Известий».

Сейчас в РФ фиксируется тренд на открытие россиянами брокерских счетов за рубежом, поделился и другой источник «Известий», работающий в одной из крупных отечественных инвестиционных компаний. Однако, стоит отметить, что такой интерес прежде всего присущ состоятельным клиентам, подчеркнул он: люди прибегают к услугам брокеров Казахстана, Дубаи, Кипра.

В различных Telegram-чатах для инвесторов вопрос открытия брокерского счета в иностранной юрисдикции также активно обсуждается. Эксперты напоминают, что при оформлении россиянами счета в зарубежной юрисдикции нужно обязательно уведомить ФНС. В противном случае могут быть наложен штраф в 5-7 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Инвест-поход: россияне открыли «брокерский туризм»