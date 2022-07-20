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Врач назвала безопасную дозировку витамина B6 в сутки

Врач Гребенкина заявила, что достаточная суточная дозировка витамина B6 составляет 3 мг
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Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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Достаточная и безопасная дозировка витамина B6 в сутки составляет 3 мг, заявила «Известиям» врач по лечебной физкультуре, нутрициолог Клиники интегральной и восстановительной медицины Скандинавского центра здоровья Наталья Гребенкина.

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Как пояснила специалист, активность серотонина (гормона хорошего настроения) в организме человека зависит от многих факторов, в частности от уровня витамина B6.

Как показывают исследования, монотерапия витамином В6 не так эффективна, как терапия совместная с элементом магния, особенно это касается людей с тяжелым и чрезвычайно сильным стрессом.

«Научно доказано, что взаимодополняющие эффекты магния и высоких доз пиридоксина — витаминов B6 снижают стресс, пагубно влияющий на организм. Были проведены исследования для определения рациональных дозировок витаминов B6, и из полученных результатов было установлено, что 3 мг в сутки для витамина В6 является достаточным и безопасным уровнем», — отметила Гребенкина.

Комбинированное применение витамина В6 и магния существенно снижает показатель стресса при приеме длительностью восемь недель у людей с тяжелым или с чрезвычайно сильным уровнем стресса, заключила врач.

Следование данным рекомендациям не отменяет необходимости консультации специалиста.

14 апреля врач-валеолог косметической компании «МейТан» Лидия Синицина рассказала, как распознать у себя дефицит витаминов до проявления первых симптомов. Так, помимо общего ухудшения самочувствия организм может сигнализировать о нехватке необходимых веществ и весьма нестандартными способами. К ним относятся желание грызть лед, частое покашливание, набухшие десны, бессонница, частое онемение или покалывание в конечностях, выпадение волос.

14 мая врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, что бесконтрольный прием витаминов может привести к серьезным проблемам со здоровьем вследствие развития состояния под названием «гипервитаминоз».

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